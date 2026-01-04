От дронов до кофе: ТОП-10 идей для бизнеса, которые могут "выстрелить" в 2026 году
- Специалисты рекомендуют 10 бизнес-идей для 2026 года, включая Military and Defense tech, замещение товаров российского производства, автомойки и тому подобное.
- Основной акцент в приведенных бизнес-проектах сделан на небольших форматах и относительно малых начальных вложениях.
Во времена войны некоторые временно или навсегда остановили деятельность своего бизнеса, а другие, вынужденно переехав, подстраивают свой бизнес под новые вызовы. В 2026 году некоторые тренды изменятся, поэтому тем, кто хочет начать собственный бизнес, нужно их учитывать.
- 1Бизнес-идея №1 – Military and Defense tech – дроны и многое другое
- 2Бизнес-идея №2 – Замещение товаров российского производства
- 3Бизнес-идея №3 – Автомойка
- 4Бизнес-идея №4 – Солнечные электростанции Солнечные электростанции
- 5Бизнес-идея №5 – Пекарня
- 6Бизнес-идея №6 – Сеть электрозаправок
- 7Бизнес-идея №7 – Кофе на колесах
- 8Бизнес-идея №8 – Цветочный бизнес Цветочный бизнес
- 9Бизнес-идея №9 – Тепличный бизнес Тепличный бизнес
- 10Бизнес-идея №10 – Бизнес на куриных яйцах
Какой бизнес открыть в 2026 году?
Специалисты собрали 10 идей для бизнеса в различных отраслях, который стоит начать, пишет 24 Канал со ссылкой на InVenture.
Смотрите также ФОПов в Украине становится все больше из-за схем уклонения от налогов, – Гетманцев
Бизнес-идея №1 – Military and Defense tech – дроны и многое другое
Уже сейчас в Украине насчитывается более 100 производителей дронов различного назначения. При этом спрос на робототехнику остается, по-прежнему, высоким, а сектор продолжает стремительно расти. Ведь благодаря разработкам в сфере Defence Tech военные смогут решить многие насущные задачи:
- разведка и навигация;
- уничтожение противника;
- разминирование территорий;
- защита и обеспечение безопасности своих позиций и объектов;
- снабжение и логистика.
Бизнес-идея №2 – Замещение товаров российского производства
До 2022 года российские компании поставляли металлические изделия, провода, пластиковые детали и некоторые виды продуктов питания. В 2022 году спрос на российские товары резко упал по всей стране и вряд ли появится снова.
Идеи для малого бизнеса в 2026 году должны касаться этих товаров. Отечественные предприниматели займут освободившиеся ниши. Кроме этого актуальным является переход с российского ПО, например 1С, что обусловливает спрос на украинские ИТ продукты.
Бизнес-идея №3 – Автомойка
С каждым годом количество автомобилей на улицах растет. Соответственно, автомойка как бизнес принимает с каждым годом все больше клиентов.
Это могут быть услуги по очистке от грязи частей машины, химчистка и уборка в салоне, мойка двигателя и полировка кузова и тому подобное. При грамотном планировании этот бизнес принесет вам хорошую прибыль за довольно короткий период времени.
Бизнес-идея №4 – Солнечные электростанции Солнечные электростанции
На начало 2022 года по темпам роста солнечной генерации Украина уверенно входила в мировой ТОП-3.
Однако сложно ответить, насколько бизнес на солнечных батареях в Украине будет выгоден в зависимости от времени запуска СЭС. С одной стороны, более ранняя установка дает преимущество в расценках по "зеленому тарифу". С другой – существует вероятность, что скорость роста КПД новых поколений панелей (при одновременном снижении их стоимости) сделает покупку станции, например, через 5 лет выгоднее, чем сегодня.
Бизнес-идея №5 – Пекарня
Мини-пекарни – это трендовый бизнес. Такой интерес вызван сразу несколькими факторами: высоким и стабильным спросом на производимую продукцию, высокой рентабельностью и относительно небольшими затратами на открытие.
Можно выделить основную тенденцию рынка хлебобулочных изделий: все большим спросом пользуется специальный хлеб, который часто позиционируется как "здоровый продукт".
Бизнес-идея №6 – Сеть электрозаправок
Мир стремительно движется именно в направлении перехода на электротранспорт – после завершения войны бизнес на электрозаправках в Украине стремительно пойдет вверх. Поэтому не только сети АЗК устанавливают зарядки для электромобилей, но и все больше сетей отелей и ресторанов идут похожим путем.
Бизнес-идея №7 – Кофе на колесах
Передвижные кофейни пользуются большим спросом. Кофе на колесах устанавливается на центральных улицах, в крупных торговых центрах и на городских рынках. Все эти места имеют высокую проходимость.
Опытные владельцы мобильных кофеен предупреждают: рассчитывать на прибыль в первые полгода работы не стоит. Нужно время, чтобы покупатели заметили ваши кофейни, "распробовали" кофе и стали постоянными клиентами.
Бизнес-идея №8 – Цветочный бизнес Цветочный бизнес
Бизнес на цветах – перспективное направление для собственного дела на украинском рынке. Цветы всегда покупали, покупают и будут покупать. Бизнес на цветах позволяет получать стабильную прибыль в течение всего года.
Однако для рентабельности ваш цветочный бизнес должен быть грамотно организован. Цветы можно сбывать разными способами, но при этом всегда нужно ориентироваться в ценах на рынке и помнить, что цветы нужно продать как можно быстрее. Организовать продажу можно через: салон цветов, оптовые продажи, интернет-магазин цветов и вендинговые аппараты.
Бизнес-идея №9 – Тепличный бизнес Тепличный бизнес
Выращивание овощей и зелени на небольших мини-агро-фермах стабильно набирает обороты. Несмотря на войну и вызванные ею экономический, энергетический кризис, тепличный бизнес остается трендовым и запрос на качественную экопродукцию будет только расти.
На доход непосредственно влияет сразу несколько весомых факторов: регион (в одних регионах вполне возможно получать до четырех урожаев в год, а в других – не более двух), удаленность фермы от города (от чего напрямую зависят транспортные расходы), каналы сбыта и тому подобное. Наиболее реалистичными представляются сроки окупаемости бизнеса в теплицах в пределах двух-трех лет.
Бизнес-идея №10 – Бизнес на куриных яйцах
Бизнес на куриных яйцах можно реализовать в двух форматах – закрывая весь процесс на себе (от выращивания кур и до продажи яиц), или продавать куриные яйца из чужих хозяйств. Выращивать кур-несушек, которые будут обеспечивать яйцами, можно в любом населенном пункте, который идеально подойдет для этой цели.
Что больше всего мешает бизнесу в Украине?
Основные препятствия для бизнеса в Украине включают нехватку рабочей силы (59%), опасность работы (49%), и рост цен на сырье (47%).
Перебои с электро-, водо- и теплоснабжением стали значительной проблемой для 19% предприятий в октябре, что привело к потере рабочего времени, особенно в Днепропетровской и Житомирской областях (18%).