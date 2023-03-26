IKEA продала свою последнюю производственную площадку в России
26 марта 2023, 10:04Читати новину українською
Шведский мебельный бренд IKEA закрыл продажу своей последней производственной площадки в России. Речь идет о мебельных фабриках в Новгородской области.
IKEA фабрику в России
Одна фабрика досталась совладельцу петербургской компании Slotex Вадиму Осипову, а две других лесопромышленной компании из Коми "Лузалес".
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Фабриками интересовались и крупные компании из других отраслей, но некоторые из них не стали покупать предприятия из-за отказа IKEA передавать права на производимую в России мебель.По информации российских СМИ, общая сумма всех сделок могла составить около 15 миллиардов рублей – это на четверть меньше запрашиваемой продавцом суммы.
IKEA уходит с российского рынка
- После полномасштабного вторжения России на территорию Украины IKEA заявила, что покидает рынок агрессорки.
- Также шведская компания отметила, что продаст фабрики, закроет офисы и сократит 15-тысячный сотрудников в России.
- Прошлым летом сеть снова ненадолго открылась для проведения короткой онлайн-распродажи.