Уволенные Илоном Маском менеджеры Twitter получат миллионную денежную компенсацию
После того, как Илон Маск купил социальную сеть Twitter, три топ-менеджера были уволены. Однако они получат более 100 миллионов долларов выходного пособия и других выплат.
После закрытия соглашения о ее покупке миллиардером Илоном Маском социальной сети Twitter, он сразу уволил три топ-менеджера: главного исполнительного директора, финансового директора и руководителя юридического, политического и трастового отделов.
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Эти топ-чиновники вместе с рядом менеджеров стали ушедшими после закрытия соглашения о продаже Twitter Илона Маска, который теперь получил должность генерального директора.
Сколько получат три топменеджера Twitter
- Главный исполнительный директор Параг Агравал, который занял этот пост менее года, имеет право на получение около 50 миллионов долларов.
- Финансовый директор Нед Сигал – 37 миллионов долларов.
- Руководитель юридического, политического и трастового отделов Виджая Гадде претендует на 17 миллионов долларов.
Как и многие топ-менеджеры крупных публичных компаний, Агравал и его заместители имели право на выходное пособие в размере годовой зарплаты и выплату неинвестированных акций, если Twitter будет куплен, в ходе чего они потеряют работу.Полезно! Документооборот 24/7 с любого места – редактируйте, согласовывайте и подписывайте документы онлайн в мобильном приложении системы Star.Docs от Киевстар Бизнес.