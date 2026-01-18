Повлияли недружественные действия: у России упали поставки грузовиков от страны-партнера

Доля китайских брендов на российском авторынке упала. В 2025 году она составляла ниже 50%.

Что происходит с импортом грузовиков в Россию?

Так новые регистрации всех типов транспортных средств составили 48,7%, пишет 24 Канал со ссылкой на российское аналитическое агентство Автостат.

Это почти на 7 процентных пунктов меньше, чем в 2024 году – 55,4%. В то же время в сегменте легковых китайских машин все еще приходится более половины продаж новых автомобилей – 51,7%. Год назад их доля составляла 58,5%.

Снижение доли китайских брендов связано с запуском локальной сборки их моделей под новыми российскими марками,

– говорится в сообщении.

В сегменте грузовиков доля китайской техники снизилась еще значительнее – с 62,8% в 2024 году до 46,5% в прошлом году. Это более чем на 16 процентных пунктов. Причина – это сильное падение рынка и отзыв ОТТС у ряда китайских моделей.

А вот в сегменте легких коммерческих автомобилей доля из Китая крайне мала – только 4,5% в прошлом году. Хотя в 2024 году была еще меньше – 3,4%.

В российском сегменте LCV китайские марки продаются очень осторожно. Вероятно, их не привлекают объемы и маржинальность этого сегмента,

– отметили в Австостате.

Заметьте! До начала полномасштабного вторжения России в Украину, в 2021 году, доля китайской техники на российском авторынке составляла лишь 7%.

Напомним, что в первом полугодии 2025 года в России было произведено почти на четверть меньше грузовиков, чем годом ранее, а продажи упали примерно вдвое. Об этом говорится в материале российского медиа "The Moscow Times".

После начала войны и выхода ведущих мировых брендов китайские грузовики захватили 2/3 российского рынка, и чиновники начали вытеснять самые популярные марки,

– пишут в статье.

Росстандарт сообщил об отзыве одобрения типа транспортного средства (ОТТС) у шести самых популярных китайских брендов в России. Это означает, что выпуск в обращение – то есть ввоз в Россию и любая реализация таких грузовиков – запрещены.

Росстандарт объясняет свое решение нарушениями обязательных требований, выявленными во время проверок, которые представляют значительную опасность, в частности:

несоответствие требованиям по эффективности тормозной системы; шум; нарушение по идентификации органов управления транспортным средством и установления устройства вызова экстренных оперативных служб.

Обратите внимание! Блокировать доступ на рынок китайским конкурентам власти начали еще в феврале 2025 года.

