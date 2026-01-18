Що відбувається з імпортом вантажівок до Росії?

Так нові реєстрації всіх типів транспортних засобів склали 48,7%, пише 24 Канал з посиланням на російське аналітичне агентство Автостат.

Читайте також Розвідка Росії купує чеське пиво в обхід санкцій, – розслідування

Це майже на 7 процентних пунктів менше, ніж у 2024 році – 55,4%. Водночас у сегменті легкових китайських машин все ще припадає понад половину продажів нових автомобілів – 51,7%. Рік тому їхня частка становила 58,5%.

Зниження частки китайських брендів пов’язане з запуском локальної збірки їхніх моделей під новими російськими марками,

– йдеться у повідомленні.

У сегменті вантажівок частка китайської техніки знизилася ще значніше – з 62,8% у 2024 році до 46,5% торік. Це більш ніж на 16 процентних пунктів. Причина – це сильне падіння ринку та відкликання ОТТС у ряду китайських моделей.

А ось у сегменті легких комерційних автомобілів частка з Китаю вкрай мала – тільки 4,5% торік. Хоча у 2024 році була ще менша – 3,4%.

У російському сегменті LCV китайські марки продаються дуже обережно. Ймовірно, їх не приваблюють обсяги та маржинальність цього сегмента,

– зазначили в Австостаті.

Зауважте! До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, у 2021 році, частка китайської техніки на російському авторинку становила лише 7%.

Нагадаємо, що у першому півріччі 2025 року у Росії було вироблено майже на чверть менше вантажівок, ніж роком раніше, а продажі впали приблизно вдвічі. Про це йдеться у матеріалі російського медіа "The Moscow Times".

Після початку війни та виходу провідних світових брендів китайські вантажівки захопили 2/3 російського ринку, і чиновники почали витісняти найпопулярніші марки,

– пишуть у статті.

Росстандарт повідомив про відкликання одобрення типу транспортного засобу (ОТТС) у шести найпопулярніших китайських брендів у Росії. Це означає, що випуск у обіг – тобто ввезення до Росії та будь-яка реалізація таких вантажівок – заборонені.

Росстандарт пояснює своє рішення порушеннями обов’язкових вимог, виявленими під час перевірок, які становлять значну небезпеку, зокрема:

невідповідність вимогам щодо ефективності гальмівної системи; шум; порушення щодо ідентифікації органів управління транспортним засобом та встановлення пристрою виклику екстрених оперативних служб.

Зверніть увагу! Блокувати доступ на ринок китайським конкурентам влада почала ще у лютому 2025 року.

Що ще відомо про відносини між Китаєм та Росією?