Что происходит с импортом грузовиков в Россию?
Так новые регистрации всех типов транспортных средств составили 48,7%, пишет 24 Канал со ссылкой на российское аналитическое агентство Автостат.
Это почти на 7 процентных пунктов меньше, чем в 2024 году – 55,4%. В то же время в сегменте легковых китайских машин все еще приходится более половины продаж новых автомобилей – 51,7%. Год назад их доля составляла 58,5%.
Снижение доли китайских брендов связано с запуском локальной сборки их моделей под новыми российскими марками,
– говорится в сообщении.
В сегменте грузовиков доля китайской техники снизилась еще значительнее – с 62,8% в 2024 году до 46,5% в прошлом году. Это более чем на 16 процентных пунктов. Причина – это сильное падение рынка и отзыв ОТТС у ряда китайских моделей.
А вот в сегменте легких коммерческих автомобилей доля из Китая крайне мала – только 4,5% в прошлом году. Хотя в 2024 году была еще меньше – 3,4%.
В российском сегменте LCV китайские марки продаются очень осторожно. Вероятно, их не привлекают объемы и маржинальность этого сегмента,
– отметили в Австостате.
Заметьте! До начала полномасштабного вторжения России в Украину, в 2021 году, доля китайской техники на российском авторынке составляла лишь 7%.
Напомним, что в первом полугодии 2025 года в России было произведено почти на четверть меньше грузовиков, чем годом ранее, а продажи упали примерно вдвое. Об этом говорится в материале российского медиа "The Moscow Times".
После начала войны и выхода ведущих мировых брендов китайские грузовики захватили 2/3 российского рынка, и чиновники начали вытеснять самые популярные марки,
– пишут в статье.
Росстандарт сообщил об отзыве одобрения типа транспортного средства (ОТТС) у шести самых популярных китайских брендов в России. Это означает, что выпуск в обращение – то есть ввоз в Россию и любая реализация таких грузовиков – запрещены.
Росстандарт объясняет свое решение нарушениями обязательных требований, выявленными во время проверок, которые представляют значительную опасность, в частности:
- несоответствие требованиям по эффективности тормозной системы;
- шум;
- нарушение по идентификации органов управления транспортным средством и установления устройства вызова экстренных оперативных служб.
Обратите внимание! Блокировать доступ на рынок китайским конкурентам власти начали еще в феврале 2025 года.
Что еще известно об отношениях между Китаем и Россией?
- В 2025 году двусторонняя торговля между Пекином и Москвой резко снизилась. Это первое такое падение за пять лет – со времен пандемии. Причина – снижение спроса в России на китайские автомобили.
- Также на падение повлияла цена на импорта российской нефти в Китай. В частности стоимость импорта Китаем российской сырой нефти снизилась на 19,6%.