Украина национализировала имущество российского олигарха Дерипаски

17 февраля 2023, 11:33
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Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаско общей стоимостью 10 миллиардов гривен. Соответствующее решение 16 февраля вынес суд.

Санкции против Дерипаски

В СБУ сообщили, что Дерипаска, входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства России, руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины.

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Таким образом, российский олигарх пытался скрыть свое отношение к украинским активам. Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили схему и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины,
– отметили там.

Мероприятия по национализации предприятий проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Какое имущество национализировали

В Минэкономики рассказали, что согласно решению Высшего антикоррупционного суда в доход государства взыскано:

  • 100% доли ООО "Глуховский Карьер кварцитов";
  • 100% ООО "Николаевский глиноземный завод";
  • 100% доли ООО "Компания "Алюминий Украины";
  • 100% доли ООО "Гуардон Украины";
  • 100% доли ООО "Сервисный центр "Металлург";
  • 100% доли ООО "ВРЕМЯ ИТ";
  • 99% доли ООО "Охрана МГЗ";
  • 100% доли ООО "Центр учета Николаев";
  • 100% доли Николаевского благотворительного фонда "Центр социальных программ";
  • 100% доли ООО "Запорожолюминторг";
  • 29,5363% акций АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат";
  • 100% доли ЧАО "Хустский карьер";
  • 100% доли ЧАО "Жежеловский карьер";
  • более трехсот объектов движимого и недвижимого имущества.

Автор: Дар'я Вереньова