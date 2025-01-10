По 1 миллиону долларов на инаугурацию Трампа пожертвовали еще две компании: уже рекордная сумма

Технологические гиганты Google и Microsoft присоединились к финансированию инаугурационного фонда Дональда Трампа, пожертвовав по 1 миллиону долларов каждый.

Рекорд благотворительных взносов

Ранее свои взносы в фонд сделали такие крупные корпорации, как Amazon, Meta, OpenAI и Uber, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Общая сумма собранных средств в фонде уже достигла рекордных 170 миллионов долларов.

Google поддерживает инаугурацию Трампа

Представители Google заявили, что компания поддерживает с2025 года, обеспечивая прямую трансляцию мероприятия на платформе YouTube, а также размещая прямую ссылку на событие на главной странице поисковика.

"Мы рады внести свой вклад в поддержку инаугурации", - сказал Каран Бхатия, глобальный руководитель Google по вопросам правительственной политики.

По словам другого представителя Google, Хосе Кастанеды, корпорация не впервые участвует в подобных инициативах и уже транслировала инаугурации предыдущих президентов.

Microsoft подтвердила свой вклад в инаугурационный фонд

Microsoft также подтвердила свой вклад в инаугурационный фонд. Представители компании отметили, что в 2017 и 2021 годах Microsoft жертвовала по 500 000 долларов в поддержку инаугурационных мероприятий.

Пожертвования технологических корпораций могут быть попыткой задобрить администрацию президента США в условиях жесткого регуляторного внимания к деятельности крупных технологических компаний.

