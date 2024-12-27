Иностранные авиакомпании приостанавливают полеты над Россией

После недавней авиакатастрофы в Казахстане несколько иностранных авиакомпаний объявили о приостановке полетов над российским воздушным пространством.

Какие компании заявили о приостановлении полетов

В частности, израильская авиакомпания El Al объявила, что со следующей недели приостанавливает полеты по маршруту Тель-Авив – Москва. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Jerusalem Post.

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Решение объяснили "событиями в российском воздушном пространстве". Отмечают, что на следующей неделе компания проведет новую оценку ситуации и будет принимать новое решение относительно полетов на маршруте.

Также о приостановлении полетов объявили казахстанские авиакомпании – Air Astana и Qazaq Air. При этом последняя компания уточнила, что временно прекращает выполнение авиарейсов по маршруту Астана – Екатеринбург в период с 28 декабря 2024 до 27 января 2025 года.

Какова позиция компаний

В своем заявлении авиакомпания Qazaq Air объявила о приостановке полетов в определенные пункты назначения в России, ссылаясь на беспокойство относительно безопасности пассажиров и членов экипажа на основе текущей оценки рисков. Однако рейсы в Омск и Новосибирск будут продолжать выполняться, поскольку они пока соответствуют критериям оценки рисков Qazaq Air. Авиакомпания говорит, что рейсы в Екатеринбург будут возобновлены после тщательной переоценки соответствующих рисков.

Справочно. 25 декабря разбился самолет в городе Актау в Казахстане. На борту было 67 человек, включая членов экипажа. Погибли 38 человек.