Які компанії заявили про призупинення польотів

Зокрема, ізраїльська авіакомпанія El Al оголосила, що з наступного тижня призупиняє польоти за маршрутом Тель-Авів – Москва. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання The Jerusalem Post.

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Рішення пояснили "подіями в російському повітряному просторі". Зазначають, що наступного тижня компанія проведе нову оцінку ситуації та ухвалюватиме нове рішення щодо польотів на маршруті.

Також про призупинення польотів оголосили казахстанські авіакомпанії – Air Astana та Qazaq Air. При цьому остання компанія уточнила, що тимчасово припиняє виконання авіарейсів за маршрутом Астана – Єкатеринбург у період з 28 грудня 2024 до 27 січня 2025 року.

Яка позиція компаній

У своїй заяві авіакомпанія Qazaq Air оголосила про призупинення польотів до певних пунктів призначення в Росії, посилаючись на занепокоєння щодо безпеки пасажирів і членів екіпажу на основі поточної оцінки ризиків. Однак рейси до Омська і Новосибірська продовжуватимуть виконуватися, оскільки вони наразі відповідають критеріям оцінки ризиків Qazaq Air. Авіакомпанія каже, що рейси до Єкатеринбурга будуть відновлені після ретельної переоцінки відповідних ризиків.

Довідково. 25 грудня розбився літак у місті Актау у Казахстані. На борту було 67 людей, включно з членами екіпажу. Загинули 38 людей.