Почти миллиард долларов инвестиций: Lotus Tech смог привлечь средства перед завершением работы

Подразделение спортивного бренда Lotus, производящего люксовые электромобили, смогло привлечь большие инвестиции. Lotus Technology как раз в скором времени сольется с компанией L Catterton Asia Acquisition (LCAA), которая занимается приобретением бланковых чеков.

Что будет с Lotus Tech

Lotus Technology смогла привлечь 870 миллионов долларов финансирования. Он был получен на основе оценки стоимости компании в 5,5 миллиарда долларов.

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После закрытия соглашения с LCAA, они выпустят публичные акции, что означает, что доля Lotus Technology в свободном обращении составит более 19%. Исключением станут только уже существующие акционеры LCAA.

Средства будут использованы для дальнейшего развития автомобильных технологий следующего поколения, продвижения инновационных продуктов, поддержки расширения глобальной дистрибьюторской сети компании, а также общих корпоративных целей.

– написано в сообщении компании.

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Еще в январе Lotus Tech заявила, что будет выходить на биржу в США. Сделать это она планировала, слившись с LCAA, компанией специального назначения (SPAC), которую образовали аффилированные лица L Catterton. Это инвестиционная компания, поддерживаемая империей роскошных товаров Louis Vuitton Moet Hennessy.

Lotus Technology – это часть британского производителя спортивных автомобилей Lotus Group. Им совместно владеют китайский автопроизводитель Geely и малайзийская Etika Automotive.