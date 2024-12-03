Иран в обход санкций организовал контрабанду мазута через Ирак

Иран организовал масштабную контрабанду мазута через Ирак, что позволяет обходить санкции США и зарабатывать миллиарды долларов. Контрабанда осуществляется через схему, которая использует субсидии иракского правительства для асфальтных заводов.

Иран экспортирует мазут в обход санкций

В схеме участвуют компании, группы и лица из Ирака, Ирана и стран Персидского залива, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Ежемесячно от 500 000 до 750 000 тонн мазута, преимущественно с высоким содержанием серы, перенаправляется на экспорт, преимущественно в Азию.

Заметьте! Иран рассматривает Ирак как своего важного экономического партнера и имеет значительное влияние в стране благодаря поддержке местных шиитских группировок и политических сил.

Как Иран обходит санкции

Иран обходит санкции США, получая твердую валюту через экспорт в Ирак и используя иракскую банковскую систему, сообщают иракские и американские чиновники.

Контрабанда мазута происходит двумя основными путями:

Смешивание. Иранский мазут смешивают с иракским, чтобы выдать его за местный. Это позволяет продавать топливо по более высоким ценам, поскольку иранский мазут обычно идет со скидкой из-за санкций. Поддельные документы. Мазут, выделенный для субсидированных программ в Ираке, экспортируют с фальшивыми документами, скрывая его происхождение.

Интересно! Первый маршрут приносит выгоду Ирану, а второй – иракским милициям, которые поддерживает Тегеран и контролируют процесс контрабанды.