Австрийские СМИ пишут, что зять Орбана хочет купить российское подразделение Raiffeisen Bank

Зять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Иштван Тиборч, согласно слухам, хочет приобрести российский филиал австрийского банка Raiffeisen Bank International. Тиборч является одним из богатейших венгерских предпринимателей, владеет инвестиционной компанией и когда-то обвинялся в коррупции.

О том, что доверенное лицо Орбана вступило в переговоры по покупке российской "дочки" Raiffeisen Bank 24 Канал пишет со ссылкой на Der Standard.

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Слухи о продаже российского АО "Райффайзенбанк"

Подразделение австрийского банка в России уже длительное время хотят продать из-за санкционного давления. Одним из претендентов на покупку является 38-летний Иштван Тиборч. Его представители ведут переговоры вместе с офисом главы российского Центробанка и администрацией президента.

Генеральный директор Raiffeisen Bank Иоганн Штробль говорит, что банк хочет выйти с российского рынка и отделить дочернюю компанию. Однако, если санкции против России не будут действовать в будущем, то это несколько ослабит давление для обязательной продажи.

Что известно об Иштване Тиборче

Тиборч – венгерский миллиардер. Его называют "зятем нации, ведь он в 2013 году женился на дочери Виктора Орбана Рахель. Сейчас Иштван владеет финансовым онлайн-учреждением Gránit Bank, а также отелями и недвижимостью в нескольких странах через так называемую BDPST Group. Недавно зять премьер-министра Венгрии приобрел акции логистической компании Waberer's.

В 2018 году агентство ЕС по борьбе с мошенничеством Olaf рекомендовало прокуратуре Венгрии начать расследование в отношении коррупционных схем с участием Иштвана Тиборча. Дело касалось одной из его компаний Тиборча, участвовала в тендерах на уличное освещение и каким-то образом их выигрывала.

Напомним, тесть Тиборча Виктор Орбан благосклонно относится к стране-агрессору и диктатору Владимиру Путину. Политик говорит, что с россиянами нужно дружить, хоть они и захватили Венгрию в 1956 году. Он также считает, что с Россией стоит работать в экономической сфере и вернуть ее банки в систему SWIFT.