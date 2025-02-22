Про те, що довірена особа Орбана вступила в переговори щодо покупки російської "дочки" Raiffeisen Bank 24 Канал пише з посиланням на Der Standard.

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Чутки про продаж російського АО "Райффайзенбанк"

Підрозділ австрійського банку в Росії вже тривалий час хочуть продати через санкційний тиск. Одним з претендентів на покупку є 38-річний Іштван Тіборч. Його представники ведуть переговори разом з офісом глави російського Центробанку та адміністрацією президента.

Генеральний директор Raiffeisen Bank Йоганн Штробль говорить, що банк хоче вийти з російського ринку та відділити дочірню компанію. Проте, якщо санкції проти Росії не діятимуть в майбутньому, то це дещо послабить тиск для обов'язкового продажу.

Що відомо про Іштвана Тіборча

Тіборч – угорський мільярдер. Його називають "зятем нації, адже він у 2013 році одружився з донькою Віктора Орбана Рахель. Зараз Іштван володіє фінансовою онлайн-установою Gránit Bank, а також готелями та нерухомістю в кількох країнах через так звану BDPST Group. Нещодавно зять прем'єр-міністра Угорщини придбав акції логістичної компанії Waberer's.

У 2018 році агентство ЄС з боротьби з шахрайством Olaf рекомендувало прокуратурі Угорщини розпочати розслідування щодо корупційних схем за участі Іштвана Тіборча. Справа стосувалася однієї з його компаній Тіборча, брала участь в тендерах на вуличне освітлення та якимсь чином їх вигравала.

Нагадаємо, тесть Тіборча Віктор Орбан прихильно ставиться до країни-агресорки і диктатора Владіміра Путіна. Політик говорить, що з росіянами потрібно дружити, хоч вони й захопили Угорщину в 1956 році. Він також вважає, що з Росією варто працювати в економічній сфері та повернути її банки до системи SWIFT.