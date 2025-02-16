Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Орбана в інтерв'ю Такеру Карлсону. Цікаво, що і Орбана, і Карлсона не раз називали маріонетками Кремля, тож сторони обговорили цю фразу.

Дивіться також "Б'ються героїчно": Орбан раптово похвалив українців та спрогнозував, коли може настати мир

"Коли воюють слов'яни, це серйозно"

Орбан сказав, що з росіянами потрібно дружити, хоч вони й захопили Угорщину в 1956 році. Він запевнив: Путін ніколи не порушував домовленостей.

Прем'єр навіть визнав, що Росія напала на Україну. Але одразу уточнив: зробила це для того, щоб "остаточно зупинити просування НАТО".

Ви знаєте, коли дві слов'янські нації воюють, це серйозно, тому що вони обидві військові нації. Це трагедія. Те, що відбувається, це дійсно жорстоко. Це не просто геополітична гра, ви знаєте, це людська трагедія. Тому я сказав, що ми повинні ізолювати їх і припинити вбивати, але зараз західна стратегія полягає в тому, щоб продовжувати вбивати стільки, скільки буде потрібно,

– вважає Орбан.

Він переконаний: зупинити конфлікт потрібно, щоб він не з'їдав дедалі більше грошей і не забирав все більше життів. Його думку підтримали Ватикан і Словаччина, а тепер і Трамп.

Орбан вважає, що менше ніж за рік була зроблена досить значуща спроба покласти край війні. Також він упевнений, що "війна – це не про Україну, а про НАТО", бо "росіяни ніколи не приймуть розширення Альянсу". При цьому Орбан "забув" сказати про Фінляндію та Швецію – найновіших членів НАТО, які вступили в Альянс уже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І вступили саме тому, що Росія напала на Україну.

Нарешті, прем'єр Угорщини закликав "реінтегрувати Росію в європейську систему безпеки, і знайти спосіб економічного співробітництва, в основному енергетика плюс Україна". А ще повернути російські банки до системи SWIFT. Такі "ширші пропозиції" можуть стати "шансом на угоду". Бо говорити тільки про війну в Україну буде, на його думку, занадто вузько.

Натомість засудження Росії і нарікання Путіна Гітлером Орбан вважає компрометуючою риторикою.