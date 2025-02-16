Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа в эфире 24 Канала предположил, что Мадьяр отрабатывает кремлевские деньги. По его мнению, Украине не нужно поддерживать связи с такими лицами.

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Венгерское руководство отрабатывает деньги из Кремля

После возвращения из Киева заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр инициировал антиукраинскую кампанию, распространяя пророссийские нарративы по всей стране. Его выступления не направлены на венгров, а является лишь частью отработки кремлевских денег и поддержки идеологии, которую Россия пропагандирует уже несколько лет.

Мадьяр неоднократно делал заявления, противоречащие гуманистическим ценностям, активно распространяя их через венгерское посольство в Киеве. Это вызывает беспокойство у Тибора Томпы, который неоднократно призывал венгерское руководство не вмешиваться в политику Украины.

Нужно вызвать посла на ковер и объяснять, что это – недостойное поведение руководства Венгрии,

– добавил он.

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Мадьяр заявил, что в Украине нет войны

Особое внимание обращает недавнее заявление Мадьяра, в котором он утверждает, что в Киеве нет следов войны, и выступает категорически против любой финансовой или военной поддержки Украины. Это – часть кремлевских указаний.

Вообще не нужно поддерживать связи и принимать таких людей как Мадьяр, как какого-то чиновника премьер-министра Виктора Орбана,

– отметил председатель венгерской общины Киева и Киевской области.

На этом фоне также стоит отметить, что Венгрия единственная среди стран ЕС, которая заблокировала начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Это еще раз подчеркивает ее пророссийскую ориентацию.