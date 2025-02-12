Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex.

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Что заявил Сийярто

Как пишет издание, Сийярто заявил, что Венгрия поддерживает дружеские отношения с Ливаном и готова помогать в укреплении стабильности и безопасности в регионе.

По словам главы венгерского МИД, его страна поддержит ливанскую армию 400 миллионами форинтов, это примерно 991 500 евро, "вместо поставок оружия в Украину".

Мы отправляем эти деньги в Ливан через Европейский фонд мира, и мы можем это сделать, потому что мы не отправляем оружие в Украину, поэтому мы можем перечислить сумму, которую нужно заплатить туда в другое место,

– сказал Сийярто.