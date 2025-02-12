Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telex.

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Що заявив Сіярто

Як пише видання, Сіярто заявив, що Угорщина підтримує дружні відносини з Ліваном і готова допомагати у зміцненні стабільності та безпеки в регіоні.

За словами глави угорського МЗС, його країна підтримає ліванську армію 400 мільйонами форинтів, це приблизно 991 500 євро, "замість поставок зброї в Україну".

Ми відправляємо ці гроші до Лівану через Європейський фонд миру, і ми можемо це зробити, тому що ми не відправляємо зброю в Україну, тому ми можемо перерахувати суму, яку потрібно заплатити туди в інше місце,

– сказав Сіярто.