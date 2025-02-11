Про це угорський дипломат заявив у відео на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок, заяви якого цитує Hirado, повідомляє 24 Канал.

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Відповідно до його заяви, він звернеться до українського керівництва за поясненнями щодо "наклепницької кампанії" проти Угорщини, яка, за даними угорських спецслужб, нібито ведеться проти Будапешта за підтримки України.

Уряд захищатиме країну від усіх спроб зовнішнього впливу, оскільки для нас немає нічого важливішого за інтереси Угорщини,

– сказав Модьор.

Нагадаємо, що минулого тижня лідер фракції партії влади Угорщини "Фідес" Мате Кочиш заявив, що Україна нібито веде кампанію з дискредитації глави їхнього уряду Віктора Орбана.

Угорський депутат заявив, що спецслужби Угорщини попередили про кампанію проти Орбана. За його словами, "згідно з отриманою ними інформацією, українська держава розгортає наклепницьку кампанію проти прем'єр-міністра Угорщини, заявленою метою якої є підрив міжнародного іміджу прем'єр-міністра та здатності Угорщини відстоювати свої інтереси".

Він також додав, що Україна нібито виділила "чималі кошти" на цю операцію, і вже почала збирати інформацію та створювати фейкові новини.