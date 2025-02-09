Він звинуватив Брюссель у тому, що гроші ЄС направляють в Україну "на безнадійну війну". Такі заяви з'явилися на сторінці Орбана у мережі Х (раніше твітер), повідомляє 24 Канал.

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Орбан дорікнув чиновникам Євросоюзу

Скандальний угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан звинуватив чиновників Євросоюзу у нібито руйнуванні Європи. Критикуючи Євросоюз, Орбан не забув пригадати і Україну, дорікнувши за допомогу. Так, в своїй заяві він назвав війну в Україні "безнадійною".

Брюссельські бюрократи знищили Європу. Через Брюссель європейська економіка повільно тоне. Через Брюссель наші гроші направляють в Україну, на безнадійну війну,

– заявив угорський премʼєр.

Також йому дошкуляють мігранти у Європі.

"Через Брюссель Європу заполонили мігранти. Брюссель відкрив ворота, відкрив кордони для вторгнення мігрантів. Джордж Сорос оголосив: щороку в Європу потрібно пропускати мільйон мігрантів. Привіт, за останні дев’ять років до Європи прибуло дев’ять мільйонів мігрантів. Вторгнення мігрантів до Європи, обмін населенням – це не теорія змови, а сама практика. Настав час шукати нові теорії змови, адже всі старі збулися", – видав політик.