Он обвинил Брюссель в том, что деньги ЕС направляют в Украину "на безнадежную войну". Такие заявления появились на странице Орбана в сети Х (ранее твитер), сообщает 24 Канал.

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Орбан упрекнул чиновников Евросоюза

Скандальный венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил чиновников Евросоюза в якобы разрушении Европы. Критикуя Евросоюз, Орбан не забыл вспомнить и Украину, упрекнув за помощь. Так, в своем заявлении он назвал войну в Украине "безнадежной".

Брюссельские бюрократы уничтожили Европу. Из-за Брюсселя европейская экономика медленно тонет. Из-за Брюсселя наши деньги направляют в Украину, на безнадежную войну,

– заявил венгерский премьер.

Также его донимают мигранты в Европе.

"Через Брюссель Европу заполонили мигранты. Брюссель открыл ворота, открыл границы для вторжения мигрантов. Джордж Сорос объявил: каждый год в Европу нужно пропускать миллион мигрантов. Привет, за последние девять лет в Европу прибыло девять миллионов мигрантов. Вторжение мигрантов в Европу, обмен населением – это не теория заговора, а сама практика. Пришло время искать новые теории заговора, ведь все старые сбылись", – выдал политик.