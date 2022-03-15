Испытательный срок в Украине: какие условия трудоустройства в 2025 году
- Испытательный срок при устройстве на работу в Украине может длиться до трех месяцев.
- Условия трудоустройства в условиях военного положения регулируются Законом от 15.03.2022 № 2136-ІХ, что меняет правила испытательного срока.
В связи с полномасштабным вторжением многие украинцы вынуждены часто искать новую работу. В том числе и из-за переездов.
Какие условия испытательного срока в Украине?
Поэтому многие сейчас сталкиваются с испытательным сроком, пишет 24 Канал со ссылкой на администратора группы Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда.
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Следует сразу отметить, что испытательный срок – это период, в течение которого работодатели проверяют работников на пригодность к выполнению определенной работы. Он не может длиться не более трех месяцев, однако в отдельных случаях, по согласованию с профсоюзом, может быть увеличен до шести месяцев.
Однако иногда испытание не устанавливается при приеме на работу. Это возможно для таких людей:
- лицо не достигло восемнадцати лет;
- устраивается молодой специалист после окончания высших учебных заведений;
- лицо было уволено в запас с военной или альтернативной (невоенной) службы;
- человек с инвалидностью, направлен на работу в соответствии с рекомендацией медико-социальной экспертизы;
- лицо было избрано на должность (речь идет в частности о победителях конкурсного отбора на замещение вакантной должности);
- человек прошел стажировку при приеме на работу с отрывом от основной работы;
женщина в период беременности:
- одинокая мать, которая имеет ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;
- лицо, с которым заключается срочный трудовой договор сроком до 12 месяцев;
- человек на временную и сезонную работу;
- ВПЛ.
Однако нормы законодательства о труде в условиях военного положения действуют с учетом требований Закона от 15.03.2022 № 2136-ІХ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения",
– объяснили украинцам.
Важно! То есть при заключении трудового договора в период действия военного положения условие об испытании работника при приеме на работу может устанавливаться для любой категории работников.