Які умови випробувального терміну в Україні?
Тому чимало осіб наразі зіштовхуються з випробувальним терміном, пише 24 Канал з посиланням на адміністраторку групи Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці.
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Слід одразу зазначити, що випробувальний термін – це період, протягом якого роботодавці перевіряють працівників на придатність до виконання певної роботи. Він не може тривати не більше трьох місяців, однак в окремих випадках, за погодженням з профспілкою, може бути збільшений до шести місяців.
Однак іноді випробування не встановлюється при прийнятті на роботу. Це можливо для таких людей:
- особа не досягла вісімнадцяти років;
- влаштовується молодий спеціаліст після закінчення вищих закладів освіти;
- особа була звільнена у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
- людина з інвалідністю, направлена на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;
- особа була обрана на посаду (йдеться зокрема про переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади);
- людина пройшла стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи;
жінка у період вагітності:
- одинока мати, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;
- особа, з якою укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців;
- людина на тимчасову та сезонну роботу;
- ВПО.
Однак норми законодавства про працю в умовах воєнного стану діють з урахуванням вимог Закону від 15.03.2022 № 2136-ІХ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану",
– пояснили українцям.
Важливо! Тобто при укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.