Какие условия испытательного срока в Украине?

Поэтому многие сейчас сталкиваются с испытательным сроком, пишет 24 Канал со ссылкой на администратора группы Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда.

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Следует сразу отметить, что испытательный срок – это период, в течение которого работодатели проверяют работников на пригодность к выполнению определенной работы. Он не может длиться не более трех месяцев, однако в отдельных случаях, по согласованию с профсоюзом, может быть увеличен до шести месяцев.

Однако иногда испытание не устанавливается при приеме на работу. Это возможно для таких людей:

лицо не достигло восемнадцати лет;

устраивается молодой специалист после окончания высших учебных заведений;

лицо было уволено в запас с военной или альтернативной (невоенной) службы;

человек с инвалидностью, направлен на работу в соответствии с рекомендацией медико-социальной экспертизы;

лицо было избрано на должность (речь идет в частности о победителях конкурсного отбора на замещение вакантной должности);

человек прошел стажировку при приеме на работу с отрывом от основной работы;

женщина в период беременности:

женщина в период беременности: одинокая мать, которая имеет ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;

лицо, с которым заключается срочный трудовой договор сроком до 12 месяцев;

человек на временную и сезонную работу;

ВПЛ.

Однако нормы законодательства о труде в условиях военного положения действуют с учетом требований Закона от 15.03.2022 № 2136-ІХ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения",

– объяснили украинцам.

Важно! То есть при заключении трудового договора в период действия военного положения условие об испытании работника при приеме на работу может устанавливаться для любой категории работников.