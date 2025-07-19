Какие условия испытательного срока в Украине?

Поэтому многие сейчас сталкиваются с испытательным сроком, пишет 24 Канал со ссылкой на администратора группы Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда.

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Следует сразу отметить, что испытательный срок – это период, в течение которого работодатели проверяют работников на пригодность к выполнению определенной работы. Он не может длиться не более трех месяцев, однако в отдельных случаях, по согласованию с профсоюзом, может быть увеличен до шести месяцев.

Однако иногда испытание не устанавливается при приеме на работу. Это возможно для таких людей:

  • лицо не достигло восемнадцати лет;
  • устраивается молодой специалист после окончания высших учебных заведений;
  • лицо было уволено в запас с военной или альтернативной (невоенной) службы;
  • человек с инвалидностью, направлен на работу в соответствии с рекомендацией медико-социальной экспертизы;
  • лицо было избрано на должность (речь идет в частности о победителях конкурсного отбора на замещение вакантной должности);
  • человек прошел стажировку при приеме на работу с отрывом от основной работы;
    женщина в период беременности:
  • одинокая мать, которая имеет ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;
  • лицо, с которым заключается срочный трудовой договор сроком до 12 месяцев;
  • человек на временную и сезонную работу;
  • ВПЛ.

Однако нормы законодательства о труде в условиях военного положения действуют с учетом требований Закона от 15.03.2022 № 2136-ІХ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения",
– объяснили украинцам.

Важно! То есть при заключении трудового договора в период действия военного положения условие об испытании работника при приеме на работу может устанавливаться для любой категории работников.