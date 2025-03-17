IT-компании рассматривают возвращение к очным собеседованиям из-за злоупотребления ИИ

Рост популярности искусственного интеллекта в процессе найма побуждает крупные IT-компании, в частности Google, вернуться к очным собеседованиям. Причиной стали случаи мошенничества кандидатов, которые используют ИИ-ассистентов для получения правильных ответов во время технических проверок.

Как ИИ меняет процесс найма персонала

Подробнее об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNBC. Переход на онлайн-формат собеседований после пандемии COVID-19 сделал их более доступными, но также открыл новые возможности для использования искусственного интеллекта. Сервисы, такие как Interview Coder, могут генерировать код в режиме реального времени, анализировать вопросы и даже предоставлять объяснения ответов без ведома интервьюеров.

Смотрите также Искусственный интеллект заменит программистов через полгода – прогноз CEO Anthropic

Одним из самых известных инструментов стал Interview Coder – стартап, созданный 21-летним студентом Колумбийского университета Чунгином "Роем" Ли. Его платформа помогла многим кандидатам успешно пройти собеседования в таких компаниях, как Amazon, Meta и TikTok. Однако, когда работодатели узнают об использовании ИИ, они аннулируют предложения о работе.

Как компании реагируют на проблему

Технологические компании уже внедряют меры, чтобы противодействовать использованию ИИ:

Google рассматривает возможность частичного возвращения очных собеседований в гибридном формате.

Deloitte возобновила офлайн-интервью для своих программ в Великобритании.

Anthropic, разработчик чатбота Claude, запретила использование ИИ во время собеседований.

Amazon заставляет кандидатов подтверждать, что они не используют ИИ-ассистентов.

Рекрутеры начали обращать внимание на признаки мошенничества, среди которых:

Взгляд в сторону внекадровых ИИ-ассистентов;

Отображение сторонних приложений в стекле очков кандидатов;

Необоснованные паузы перед слишком четкими ответами.

Есть ли альтернатива

Основатель Interview Coder Рой Ли считает, что вместо борьбы с ИИ компаниям следует адаптировать процесс собеседований к новым реалиям. Он отмечает, что все современные программисты уже используют искусственный интеллект в своей работе.

Однако многие работодатели не согласны с таким подходом. Соучредитель стартапа Studio.init Генри Кирк отметил, что после проведения 700 онлайн-собеседований он обнаружил масштабное использование ИИ.

Его вывод: "Единственный выход – вернуться к офлайн-интервью".

В итоге, технологические компании стоят перед выбором: либо найти новые методы проверки реальных навыков кандидатов, или постепенно возвращаться к традиционному формату собеседований.