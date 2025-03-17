Як ШІ змінює процес найму

Детальніше про це розповідає 24 Канал з посиланням на CNBC. Перехід на онлайн-формат співбесід після пандемії COVID-19 зробив їх більш доступними, але також відкрив нові можливості для використання штучного інтелекту. Сервіси, такі як Interview Coder, можуть генерувати код у режимі реального часу, аналізувати питання та навіть надавати пояснення відповідей без відома інтерв’юерів.

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Одним із найвідоміших інструментів став Interview Coder – стартап, створений 21-річним студентом Колумбійського університету Чунґіном "Роєм" Лі. Його платформа допомогла багатьом кандидатам успішно пройти співбесіди у таких компаніях, як Amazon, Meta та TikTok. Однак, коли роботодавці дізнаються про використання ШІ, вони анулюють пропозиції про роботу.

Як компанії реагують на проблему

Технологічні компанії вже впроваджують заходи, щоб протидіяти використанню ШІ:

Google розглядає можливість часткового повернення очних співбесід у гібридному форматі.

Deloitte відновила офлайн-інтерв’ю для своїх програм у Великій Британії.

Anthropic, розробник чатбота Claude, заборонила використання ШІ під час співбесід.

Amazon змушує кандидатів підтверджувати, що вони не використовують ШІ-асистентів.

Рекрутери почали звертати увагу на ознаки шахрайства, серед яких:

Погляд у бік позакадрових ШІ-асистентів;

Відображення сторонніх додатків у склі окулярів кандидатів;

Необґрунтовані паузи перед надто чіткими відповідями.

Чи є альтернатива

Засновник Interview Coder Рой Лі вважає, що замість боротьби з ШІ компаніям слід адаптувати процес співбесід до нових реалій. Він наголошує, що всі сучасні програмісти вже використовують штучний інтелект у своїй роботі.

Однак багато роботодавців не погоджуються з таким підходом. Співзасновник стартапу Studio.init Генрі Кірк зазначив, що після проведення 700 онлайн-співбесід він виявив масштабне використання ШІ.

Його висновок: "Єдиний вихід – повернутися до офлайн-інтерв’ю".

У підсумку, технологічні компанії стоять перед вибором: або знайти нові методи перевірки реальних навичок кандидатів, або поступово повертатися до традиційного формату співбесід.