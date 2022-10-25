Присутствие итальянских компаний в России

По состоянию на февраль 2022 года в России постоянно находилось около 500 итальянских компаний, 70 из которых имели производственные предприятия, а также 68 банков и несколько юридических фирм. На постоянной основе в России функционируют семь крупнейших итальянских банков.

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С началом полномасштабной войны в Украине большинство компаний сообщили о намерение выйти с российского рынка, или сократить свою деятельность в токсичной стране до минимума. Однако на деле ситуация выглядит несколько иным образом, поскольку большинство итальянских малых и средних предприятий все еще продолжают свою деятельность в России.

Они хотят продолжать работу с российскими компаниями или оставаться на российском рынке. В частности, следует отметить способность итальянских компаний к адаптации и гибкость перед неблагоприятными рыночными условиями в России, как это было, например, в 2014 году, после введения Западом санкций против России в связи с ее аннексией Крым,

– подчеркивают в KSE Institute.

Итальянские компании, работающие/работающие в России / Инфографика KSE Institute

Обратите внимание! В 2021 году 100 итальянских компаний обеспечили работой не менее 34 тысяч человек в России. Их годовой доход составил 7,3 миллиарда долларов.

Лишь две компании полностью вышли из России

С 24 февраля с рынка России полностью вышли только две компании, продав свои доли.

Около 11% их сотрудников уже покинули или вскоре покинут прежнее место работы в связи с их выходом.

Энергетическая компания Enel

12 октября итальянская энергетическая компания заявила, что продала всю свою долю в ПАО "Энел Россия" Лукойлу и инвестиционному фонду "Газпромбанк-Фрезия" за 137 миллионов евро. Однако заметим, что соглашение тормозили контрсанкции Кремля, запрещающие российским фирмам заключать некоторые соглашения с иностранными компаниями без прямого разрешения Путина.

Итак, как только в сентябре Путин издал указ, итальянская энергетическая компания Enel смогла продать контрольный пакет акций российской компании "Лукройл" и инвестиционному фонду "Газпромбанк-Фрезия".

Энергетическая компания Eni

В марте итальянская энергетическая группа Eni приостановила закупки нефти из России после ее вторжения в Украину и внимательно следит за развитием закупок газа. В августе российское ООО было продано местному юридическому лицу.

Компании, игнорирующие требования выхода из России

Итальянский банк UniCredit Bank рассматривает возможность продажи своего российского подразделения через структуру, позволяющую банку выкупить дочернюю компанию после окончания войны России против Украины. UniCredit уже понесла убытки от своего российского подразделения на 1,85 миллиарда евро.

Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo с лета работает над потенциальной продажей своего российского бизнеса. Компания заявила, что ищет "лучшее решение" для своего российского представительства, включающего как наземный бизнес, обслуживающий корпоративных клиентов, так и международные займы.

Важно! Из 100 компаний в базе KSE 60% итальянских компаний все еще остаются в России, 16% ждут несколько ограничивая свою деятельность и лишь 21% уже анонсировали о своем выходе. Некоторые итальянские компании являются одними из примеров чистого выхода с российского рынка, в то время как другие бросают вызов требованиям выхода, несмотря на давление. Наиболее "зависимыми" от России по доле дохода (более 10%) в этой стране являются итальянские компании в трех отраслях: инженерия, еда и напитки, строительство и архитектура.