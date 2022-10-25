Присутність італійських компаній у Росії

Станом на лютий 2022 року в Росії постійно було близько 500 італійських компаній, 70 з яких мали виробничі підприємства, а також 68 банків і кілька юридичних фірм. На постійній основі в Росії функціонують сім найбільших італійських банків.

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З початком повномасштабної війни в Україні, більшість компаній повідомили про намір вийти з російського ринку, або скоротити свою діяльність у токсичній країні до мінімуму. Однак на ділі ситуація виглядає дещо іншим чином, оскільки більшість італійських малих та середніх підприємств все ще продовжують свою діяльність у Росії.

Вони хочуть продовжувати працювати з російськими компаніями або залишатися на російському ринку. Зокрема, треба відзначити здатність італійських компаній до адаптації та гнучкість перед несприятливими ринковими умовами в Росії, як це було, наприклад, у 2014 році, після запровадження Заходом санкцій проти Росії у зв’язку із її анексією Крим,

– підкреслюють в KSE Institute.

Італійські компанії, які працювали/працюють в Росії / Інфографіка KSE Institute

Зверніть увагу! У 2021 році 100 італійських компаній забезпечили роботою щонайменше 34 тисяч людей у Росії. Їх річний дохід становив 7,3 мільярда доларів.

Лише дві компанії повністю вийшли з Росії

Від 24 лютого з ринку Росії повністю вийшли лише дві компанії, продавши свої частки.

Близько 11% їх співробітників вже залишили або незабаром залишать попереднє місце роботи у зв’язку з їх виходом.

Енергетична компанія Enel

12 жовтня італійська енергетична компанія заявила, що продала всю свою частку в ПАТ "Енел Росія" Лукойлу та інвестиційному фонду "Газпромбанк-Фрезія" за 137 мільйонів євро. Однак зауважимо, що угоду гальмували контрсанкції Кремля, які забороняють російським фірмам укладати деякі угоди з іноземними компаніями без прямого дозволу Путіна.

Тож, як тільки у вересні Путін видав указ, італійські енергетична компанія Enel змогла продати контрольний пакет акцій російської компанії "Лукойл" та інвестиційному фонду "Газпромбанк-Фрезія".

Енергетична компанія Eni

У березні італійська енергетична група Eni призупинила закупівлі нафти з Росії після її вторгнення в Україну та уважно стежить за розвитком закупівель газу. У серпні російське ТОВ було продано місцевій юридичній особі.

Компанії, які ігнорують вимоги виходу з Росії

Італійський банк UniCredit Bank розглядає можливість продажу свого російського підрозділу через структуру, яка дозволить банку викупити дочірню компанію після закінчення війни Росії проти України. UniCredit вже зазнала збитків від свого російського підрозділу на 1,85 мільярда євро.

Найбільший банк Італії Intesa Sanpaolo від літа працює над потенційним продажем свого російського бізнесу. Компанія заявила, що шукає "найкраще рішення" для свого російського представництва, яке включає як наземний бізнес, що обслуговує корпоративних клієнтів, так і міжнародні позики.

Важливо! Зі 100 компаній в базі KSE 60% італійських компаній все ще залишаються в Росії, 16% чекають, дещо обмежуючи свою діяльність та лише 21% вже анонсували про свій вихід. Деякі італійські компанії є одними з прикладів чистого виходу з російського ринку, тоді як інші кидають виклик вимогам виходу, незважаючи на тиск. Найбільш "залежними" від Росії за часткою доходу (більш ніж 10%) в цій країні є італійські компанії в трьох галузях: інженерія, їжа та напої, будівництво та архітектура.