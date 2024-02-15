Уход топ-менеджера из Киевстара

В декабре 2023 года российские хакеры смогли "положить" Киевстар и нанести большой ущерб технической инфраструктуре компании. Без связи остались более 20 миллионов абонентов. Мобильный оператор не взял месячную абонплату за услуги, и только это нанесло ущерб в 3,4 миллиарда гривен.

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Работу сети удалось восстановить через 58 часов, однако на полное устранение последствий атаки нужно больше времени. СБУ сообщали, что хакеры находились в системе Киевстара месяцами, но оператор это отрицает.

Теперь стало известно о том, что Юрий Прокопенко, который возглавлял направление кибербезопасности в Киевстаре в течение 8 лет, написал заявление на увольнение. Уход специалиста состоялся по соглашению сторон.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Как сообщает сам Прокопенко, хакерская атака не имеет к его решению об увольнении никакого отношения.

Люди на нашей должности иногда выгорают,

– сказал он.

Последний рабочий день Прокопенко в Киевстаре был 31 января. Мобильный оператор также не подтверждает, что причиной увольнения стала хакерская атака. Согласно комментарию компании, Прокопенко "принял решение продолжить карьеру за пределами компании".