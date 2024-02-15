Уход топ-менеджера из Киевстара
В декабре 2023 года российские хакеры смогли "положить" Киевстар и нанести большой ущерб технической инфраструктуре компании. Без связи остались более 20 миллионов абонентов. Мобильный оператор не взял месячную абонплату за услуги, и только это нанесло ущерб в 3,4 миллиарда гривен.
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Работу сети удалось восстановить через 58 часов, однако на полное устранение последствий атаки нужно больше времени. СБУ сообщали, что хакеры находились в системе Киевстара месяцами, но оператор это отрицает.
Теперь стало известно о том, что Юрий Прокопенко, который возглавлял направление кибербезопасности в Киевстаре в течение 8 лет, написал заявление на увольнение. Уход специалиста состоялся по соглашению сторон.
Как сообщает сам Прокопенко, хакерская атака не имеет к его решению об увольнении никакого отношения.
Люди на нашей должности иногда выгорают,
– сказал он.
Последний рабочий день Прокопенко в Киевстаре был 31 января. Мобильный оператор также не подтверждает, что причиной увольнения стала хакерская атака. Согласно комментарию компании, Прокопенко "принял решение продолжить карьеру за пределами компании".