Відхід топменеджера з Київстару

У грудні 2023 року російські хакери змогли "покласти" Київстар та завдати великої шкоди технічній інфраструктурі компанії. Без зв'язку залишилися понад 20 мільйонів абонентів. Мобільний оператор не взяв місячну абонплату за послуги, і лише це завдало збитків у 3,4 мільярда гривень.

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Роботу мережі вдалося відновити через 58 годин, однак на повне усунення наслідків атаки потрібно більше часу. СБУ повідомляли, що хакери перебували у системі Київстару місяцями, але оператор це заперечує.

Тепер стало відомо про те, що Юрій Прокопенко, який очолював напрям кібербезпеки у Київстарі впродовж 8 років, написав заяву на звільнення. Відхід фахівця відбувся за згодою сторін.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Як повідомляє сам Прокопенко, хакерська атака не має до його рішення про звільнення жодного стосунку.

Люди на нашій посаді інколи вигорають,

– сказав він.

Останній робочий день Прокопенка у Київстарі був 31 січня. Мобільний оператор також не підтверджує, що причиною звільнення стала хакерська атака. Згідно з коментарем компанії, Прокопенко "ухвалив рішення продовжити кар’єру за межами компанії".