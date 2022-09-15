Еще в июле кремль поручил проанализировать нормы в области этикетирования. Соответствующую просьбу озвучил российский бизнес после полномасштабного вторжения страны-агрессорки в Украину и введения западных санкций, поскольку столкнулся с острым дефицитом упаковки и чернил, передает Бизнес 24.

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Какую информацию могут убрать из российских продуктов

Ряду российских регуляторов кремль поручил пересмотреть возможности внесения изменений в нормы упаковки и маркировки продуктов, поскольку бизнес страны-агрессорки жалуется на серьезный дефицит чернил и упаковок.

В "росстандарте" заявили, что к возможному сокращению информации, которая до сих пор является обязательной для нанесения на упаковки продуктов, можно, в частности, отнести:

данные об адресе производства товара,

информацию о дате производства,

сроках годности продуктов,

специальные знаки и пиктограммы.

Однако никаких механизмов того, как российские потребители смогут узнать, не являются ли продукты просроченными и можно ли их употреблять, ведомства не разработали. В "росстандарте" предложили перенести часть обязательной информации о товарах в QR-коды.

В то же время ситуация усложняется, поскольку для внесения изменений в нормы маркировки и упаковки необходимо вносить изменения в технические регламенты таможенного союза, в который, кроме россии, входят также беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.

Отмечается, что пересмотр действующего в россии ГОСТа с рекомендациями по этикетированию производителями продуктов питания запланирован на 2023 год.

Напомним, что после полномасштабного вторжения в Украину цены на некоторые продукты в России выросли более чем вдвое против уровня инфляции в стране-агрессорке. Так, больше всего подорожали маргарин, сахар, лук, консервы и сгущенка.