Ще у липні кремль доручив проаналізувати норми у галузі етикетування. Відповідне прохання озвучив російський бізнес після повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну та впровадження західних санкцій, оскільки зіткнувся з гострим дефіцитом пакування та чорнил, передає Бізнес 24.

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Яку інформацію можуть прибрати з російських продуктів

Низці російських регуляторів кремль доручив переглянути можливості внесення змін до норм пакування та маркування продуктів, оскільки бізнес країни-агресорки бідкається на серйозний дефіцит чорнил та упаковок.

У "росстандартє" заявили, що до можливого скорочення інформації, яка досі є обов'язковою для нанесення на пакування продуктів, можна, зокрема, віднести:

дані про адресу виробництва товару,

інформацію про дату виробництва,

терміни придатності продуктів,

спеціальні маркування і піктограми.

Проте жодних механізмів того, як російські споживачі зможуть дізнатися, чи продукти не є протермінованими й чи їх можна вживати, відомства не розробили. У "росстандартє" запропонували перенести частину обов'язкової інформації про товари до QR-кодів.

Водночас ситуація ускладнюється, оскільки для внесення змін до норм маркування та пакування необхідно вносити зміни до технічних регламентів митного союзу, до якого, окрім росії, входять також білорусь, Вірменія, Казахстан та Киргизстан.

Зазначається, що перегляд чинного у росії ДСТу з рекомендаціями щодо етикетування виробниками продуктів харчування запланований на 2023 рік.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення в Україну ціни на деякі продукти у росії зросли більш ніж вдвічі проти рівня інфляції у країні-агресорці. Так, найбільше подорожчали маргарин, цукор, цибуля, консерви та згущене молоко.