Из-за землетрясения в Турции треть металлургических компаний прекратила работу

14 февраля 2023, 14:30
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Источник:

Bloomberg

Около трети металлургических комбинатов Турции временно приостановили работу из-за масштабного землетрясения. Представитель турецких производителей заявил, что это продлится минимум три недели.

Металлургические комбинаты в Турции остановились

Генеральный секретарь турецкой ассоциации производителей стали Вейсель Йяна рассказал, что производственные линии простаивают, а рабочие будут пытаться справиться с последствиями землетрясений, всколыхнувших регион.

Обратите внимание Число жертв землетрясений в Турции и Сирии достигло 37 тысяч

Заводы могут оставаться закрытыми по крайней мере до конца этого месяца или, возможно, до середины марта,
– рассказал он по телефону.

Также в ассоциации добавили, преимущественно закрылись заводы, расположенные вблизи эпицентра землетрясения. Однако согласно их данным, оборудование заводов практически не пострадало.

Обратите внимание! Многим меткомбинатам пришлось отправить машины и оборудование для спасателей.

Турция входит в десятку крупнейших мировых производителей и экспортеров стали. Годовой объем производства – 55 миллионов тонн в год. Этого хватает ублажения внутреннего спроса.

До возобновления работы меткомбинатов Турция сократит экспорт металлопродукции и направит ее на внутренний рынок.

Производители стали в Турции / Инфографика Bloomberg

Автор: Дар'я Вереньова