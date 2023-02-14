Из-за землетрясения в Турции треть металлургических компаний прекратила работу

Металлургические комбинаты в Турции остановились

Генеральный секретарь турецкой ассоциации производителей стали Вейсель Йяна рассказал, что производственные линии простаивают, а рабочие будут пытаться справиться с последствиями землетрясений, всколыхнувших регион.

Обратите внимание Число жертв землетрясений в Турции и Сирии достигло 37 тысяч

Заводы могут оставаться закрытыми по крайней мере до конца этого месяца или, возможно, до середины марта,

– рассказал он по телефону.

Также в ассоциации добавили, преимущественно закрылись заводы, расположенные вблизи эпицентра землетрясения. Однако согласно их данным, оборудование заводов практически не пострадало.