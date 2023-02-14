Металлургические комбинаты в Турции остановились
Генеральный секретарь турецкой ассоциации производителей стали Вейсель Йяна рассказал, что производственные линии простаивают, а рабочие будут пытаться справиться с последствиями землетрясений, всколыхнувших регион.
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Заводы могут оставаться закрытыми по крайней мере до конца этого месяца или, возможно, до середины марта,
– рассказал он по телефону.
Также в ассоциации добавили, преимущественно закрылись заводы, расположенные вблизи эпицентра землетрясения. Однако согласно их данным, оборудование заводов практически не пострадало.
Турция входит в десятку крупнейших мировых производителей и экспортеров стали. Годовой объем производства – 55 миллионов тонн в год. Этого хватает ублажения внутреннего спроса.
До возобновления работы меткомбинатов Турция сократит экспорт металлопродукции и направит ее на внутренний рынок.
Производители стали в Турции / Инфографика Bloomberg