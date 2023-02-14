Металургійні комбінати в Туреччині зупинились Генеральний секретар турецької асоціації виробників сталі Вейсель Йяна розповів, що виробничі лінії простоюють, а робітники намагатимуться впоратися з наслідками землетрусів, які сколихнули регіон. Зверніть увагу Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії сягнула 37 тисяч Заводи можуть залишатися закритими принаймні до кінця цього місяця або, можливо, до середини березня,

– розповів він телефоном. Також в асоціації додали, переважно закрилися заводи, розташовані поблизу епіцентру землетрусу. Однак згідно з їх даними, обладнання заводів практично не постраждало.

Зверніть увагу! Багатьом меткомбінатам довелося надіслати машини та обладнання для допомоги рятувальникам.

Туреччина входить до десятки найбільших світових виробників та експортерів сталі. Річний обсяг виробництва — 55 мільйонів тонн на рік. Цього вистачає задоволення внутрішнього попиту.

До поновлення роботи меткомбінатів Туреччина скоротить експорт металопродукції та направить її на внутрішній ринок.

Виробники сталі в Туреччині / Інфографіка Bloomberg