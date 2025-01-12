Как изменятся налоги в Украине в 2025 году: основные нововведения

С началом 2025 года украинцев ждут изменения в налоговом законодательстве, которые коснутся как наемных работников, так и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). В частности, вырастет ставка военного сбора, вернется обязательная уплата ЕСВ для ФОПов, а также изменятся лимиты доходов для всех групп единого налога.

Налоги с зарплат: минимальная и средняя зарплата

Каким будет налог при минимальной и средней зарплате и соответственно, какими будут налоги, рассказал 24 Каналу бухгалтер Николай Смокович.

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Справочно. С 2025 года ставка военного сбора растет с 1,5% до 5%, в результате чего общая налоговая нагрузка на зарплаты физических лиц составит 23% (18% НДФЛ + 5% военный сбор).

Минимальная зарплата в январе 2025 года составит 8 000 гривен. Налоги с нее составят 1 840 гривен, а на руки работник получит 6 160 гривен.

в январе 2025 года составит 8 000 гривен. Налоги с нее составят 1 840 гривен, а на руки работник получит 6 160 гривен. Средняя зарплата, которая в третьем квартале 2024 года достигла 21 946 гривен, будет обложена налогами в размере 5 047 гривен. После вычета налогов "чистая" выплата составит примерно 16 700 гривен.

Изменения для ФОПов: ЕСВ и единый налог

Обязательная уплата ЕСВ возвращается. Минимальный страховой взнос в 2025 году составит 1 760 гривен в месяц (22% от минимальной зарплаты).

Минимальный страховой взнос в 2025 году составит 1 760 гривен в месяц (22% от минимальной зарплаты). Льготы на ЕСВ сохраняются для пенсионеров, лиц с инвалидностью и ФЛП, которые являются наемными работниками, за которых работодатель платит ЕСВ.

Размер единого налога:

I группа: 302,80 гривен (10% от прожиточного минимума) + 800 гривен военного сбора.

II группа: 1 600 гривен (20% от минимальной зарплаты) + 800 гривен военного сбора.

III группа: 3% от дохода с НДС или 5% без НДС + 1% военного сбора.

IV группа: ставка зависит от категории земель, военный сбор – 800 гривен.

Изменение лимитов доходов для ФЛП

Лимиты доходов для всех групп единого налога вырастут в соответствии с повышением минимальной зарплаты (с 7 100 гривен в 2024 году до 8 000 гривен в 2025 году):

1 группа: до 1 336 000 гривен (167 минимальных зарплат).

до 1 336 000 гривен (167 минимальных зарплат). 2 группа: до 6 672 000 гривен (834 минимальные зарплаты).

до 6 672 000 гривен (834 минимальные зарплаты). 3 группа: до 9 336 000 гривен (1 167 минимальных зарплат).

Это означает, что ФЛП сможет получать большие доходы, оставаясь в своей группе плательщиков единого налога.

Внимание. Полный текст о налоговых изменениях в 2025 году – читайте в материале 24 Канала.