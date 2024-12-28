Обязательная уплата ЕСВ с 1 января: что изменится, как платить и какие штрафы за игнорирование

С началом нового 2025 года для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) снова восстанавливается обязательная уплата единого социального взноса (ЕСВ). Это изменение возвращает предпринимателей к предыдущей системе налогообложения, когда уплата взносов осуществлялась регулярно, независимо от активности бизнеса или полученных доходов.

Что меняется с 1 января 2025 года

В соответствии с законодательством, ФЛП всех групп (на упрощенной или общей системе налогообложения) снова обязаны ежеквартально платить ЕСВ. Ранее, в условиях военного положения, уплата взноса была добровольной, однако с 2025 года это правило отменяется.

Смотрите также Кому из предпринимателей грозят штрафы в 17 тысяч гривен с 1 января

При этом минимальный размер ЕСВ в 2025 году рассчитывается на основе минимальной заработной платы. Ожидается, что минимальная зарплата вырастет до 8000 гривен, поэтому минимальный взнос будет составлять 1760 гривен в месяц или 5280 гривен за квартал.

Эта норма касается даже тех предпринимателей, которые не ведут активной деятельности и не получают прибыли.

Что вообще такое ЕСВ и для чего он нужен

Единый социальный взнос - это обязательный платеж, который обеспечивает социальные гарантии для работающих граждан. Средства ЕСВ направляются в Пенсионный фонд и фонды социального страхования, что позволяет:

Накапливать страховой стаж для пенсий.

Получать социальные выплаты в случае болезни, несчастного случая или безработицы.

Обеспечивать право на декретные выплаты.

Кто обязан уплачивать ЕСВ

Обязательной уплате подлежат:

ФЛП всех групп (1, 2, 3).

Самозанятые лица (адвокаты, нотариусы, артисты, фрилансеры и т.д.).

Граждане, которые работают по гражданско-правовым договорам.

Важно. Предприниматели-пенсионеры по возрасту, а также лица с инвалидностью освобождены от уплаты ЕСВ, но только при условии, что они не ведут активной предпринимательской деятельности.

Что будет за неуплату ЕСВ

Невыполнение обязанности по уплате ЕСВ может иметь ряд последствий. В частности, штраф в размере 20% от суммы недоплаты.

Начисление пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. А также наказать могут отсутствием страхового стажа, что влияет на назначение пенсии и социальных выплат.