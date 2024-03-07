Эконалог от ЕС: Украина получит экономический удар в 2026 году

В 2026 году в Украине начнет действовать европейский экологический налог СВАМ. Если в стране не проведут соответствующие изменения, украинские производители потеряют миллионы.

Почему Украина может подвергнуться экономическому удару

Если Украина прибегнет к срочным мерам, она будет иметь шанс отсрочить введение этого налога.

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В то время как ЕС обещает финансировать военные усилия Украины, сколько бы времени это ни длилось, он также настойчиво продвигает новый закон, который в нынешнем виде может истощить изуродованную войной украинскую экономику. Речь идет о налоге, который ЕС планирует ввести на целый ряд продукции углеродоемкого импорта, в частности на железо и сталь,

– пишут в издании.

До начала большой войны Украина и так зависела от экспорта в ЕС, однако уже после 24 февраля 2022 года, эта привязка усилилась из-за закрытия черноморских торговых путей. Поэтому в 2026 году страна испытает экономический удар после начала действия CBAM и может потерять 1,4 миллиарда долларов.

Однако, в законе о СВАМ есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах – или стихийное бедствие – для исключительных обстоятельств, и война и военные действия подпадают под эту категорию. Но Брюссель не дал четких сигналов, что предложит Киеву исключение из под действия механизма,

– написали в СМИ.

Если бы налог на углерод приняли сегодня, это привело бы к падению экспорта в пределах 1,4 миллиона тонн чугуна. Зато экспорт полуфабрикатов тоже упал бы на 1,3 миллиона тонн, что суммарно составило бы 640 миллионов долларов недополученного дохода.

Йожеф Ксапо, директор по технологиям и стратегии "АрселорМиттал Кривой Рог предположил, что Украина не выдержит такого давления.

ЕС, конечно, не заинтересован в уничтожении украинской экономики, совсем наоборот. Отчасти поэтому нормы по СВАМ содержат положение о форс-мажорных обстоятельствах, которое позволяет ЕС делать исключения. Мохаммед Шахим, евродепутат от Нидерландов, возглавляющий работу профильного комитета парламента, сказал, что участники переговоров считают эту формулировку "украинским кейсом",

– пишут в Politico.

Сагатом Саха, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета выразил удивление, что проблему налога на углерод не рассматривают, как неотложную.