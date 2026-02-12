Бизнес получил первые разрешения на экспорт оружия: какие возможности есть у Украины
- Украина возобновила экспорт вооружения, и предприятия получили первые разрешения на продажу контролируемых товаров.
- Производственные возможности украинского ОПК превышают 55 миллиардов долларов, что позволяет расширить международное партнерство и привлекать инвестиции.
На днях Украина возобновила экспорт вооружения, а предприятия получили первые разрешения на продажу контролируемых товаров. Известно, что сегодня производственные возможности украинского ОПК превышают 55 миллиардов долларов.
Что известно о разрешениях на экспорт оружия?
Контролируемый экспорт вооружения открывает путь к новым безопасностным альянсам и расширению международного партнерства, рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров.
Смотрите также Аточный крейсер "Адмирал Нахимов" за 5 миллиардов долларов стал беспомощным из-за украинских дронов
Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля возобновила работу и впервые за 8 месяцев провела заседание. Благодаря этому украинские предприятия получили первые разрешения на экспорт оружия.
Сегодня производственные возможности украинского ОПК превышают 55 миллиардов долларов. В сферах БпЛА, РЭБ и разведки наши возможности уже больше, чем объемы внутренних закупок. Координированный экспорт позволяет привлекать инвестиции, масштабировать производство и запускать новые технологии для украинской армии,
– рассказал Умеров.
Куда и какое оружие будет экспортировать Украина?
Украина планирует экспортировать оружие собственного производства по трем основным направлениям: в Европу, США и на Ближний Восток.
Сейчас индустрия восстанавливается, в частности украинские технологии используют для производства дронов в Германии и Великобритании. До 2026 года в Европе откроют 10 экспортных центров.
Европейские страны заинтересованы в украинском оружии. Это Дания, Норвегия, Германия, Великобритания и Литва. Им нужны дроны-перехватчики. Да и вообще любые технологии, которые могут дешево сбивать российские "Шахеды". Также нужны РЭБы, РЕРы – установки, которые могут обнаружить и глушить вражеские дроны.
Производители дронов говорят, что приоритет в экспорте будут предоставлять тем странам, которые подписали оборонные договоры с Киевом. Все больше партнеров Украины заключают соглашения о совместном производстве вооружений.