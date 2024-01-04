Польское правительство решило, что эмбарго на украинские продукты будет бессрочным

Запрет на экспорт украинских продуктов будет действовать бессрочно, до его отмены такое решение приняло правительство Польши. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

Бескомпромиссное эмбарго

Чеслав Секерский заявил, что границы будут оставаться закрытыми, а ограничения на украинские товары будут действовать до его отмены. Секерский подчеркнул важность переговоров с протестующими фермерами для разработки эффективных решений, однако отметил, что внедрение любых требований займет время.

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Нет оснований полагать, что то, что я пообещал, не будет реализовано,

– добавил Секерский.

Он ранее утверждал, что запрет на импорт украинского зерна в Польшу будет продолжаться до тех пор, пока ЕС не разработает соответствующие правила.

Возобновление забастовки

С 09:00 4 января фермеры из организации "Подкарпатское обманутое село" возобновили блокировку границы на пункте пропуска "Медика - Шегини", который находится на границе с Украиной.

! Эта блокировка повлияла на движение грузового транспорта возле польского пункта пропуска "Медика", расположенного рядом с украинским пунктом "Шегини", что может осложнить движение транспорта как на въезд в Польшу, так и на выезд из нее, сообщили в Государственной пограничной службе Украины .

Фермеры планируют продолжать протест до 3 февраля, ограничивая пропуск грузовиков до трех в час. Они также отметили, что не будут препятствовать проезду транспорта с гуманитарной помощью или скоропортящимися товарами.

Сообщается, что легковые автомобили и автобусы продолжают двигаться в обычном режиме.

! Фермеры требуют от польского правительства предоставления субсидий на кукурузу, ликвидных кредитов для аграриев и сохранения уровня сельскохозяйственного налога на уровне предыдущего года.