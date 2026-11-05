"Эпицентр" меняет подход к работе: на что теперь делает ставку большая сеть

После российских атак, нанесших значительный ущерб торговой и логистической инфраструктуре, "Эпицентр" адаптирует модель работы. Компания развивает онлайн-продажи, расширяет сеть пунктов выдачи заказов и ищет возможности для открытия магазинов меньшего формата.

Ставка на маркетплейс и магазины Express

Параллельно с перестройкой логистики компания делает ставку на развитие онлайн-торговли и сети точек выдачи заказов. По состоянию на 26 октября на сайте "Эпицентр" было представлено 3237 почтоматов и 197 центров выдачи заказов, пишет RAU.

По данным Promodo, в 2025 году epicentrk.ua получил 306 млн посещений. По трафику среди украинских e-commerce-площадок сайт уступил лишь Rozetka, OLX и Prom.

Еще одно направление, на которое ориентируется ритейлер, – небольшие магазины "Эпицентр Express". Для их открытия компания ищет помещения площадью от 50 до 3000 квадратных метров. Будут рассматриваться локации в различных форматах:

жилые комплексы;

торговые центры;

оживленные торговые улицы.

По мнению соучредителя DYB Ukraine Игоря Гута, развитие малых форматов позволит ритейлеру работать в городах и районах, где открытие полноценного гипермаркета экономически нецелесообразно.

В то же время эксперты отмечают, что небольшие магазины не могут полностью заменить большие торговые центры по ассортименту и масштабам продаж.

Компания ищет возможности для восстановления

Для восстановления разрушенной инфраструктуры "Эпицентр" также стремится получить доступ к льготному кредитованию. Совладелица компании Галина Герега ранее призвала распространить государственную программу "5–7–9%" на большой бизнес, пострадавший от российских атак.

Таким образом, "Эпицентр" постепенно меняет модель работы: децентрализует поставки, расширяет онлайн-канал и развивает более мелкие торговые форматы. Компания делает ставку на то, чтобы торговля могла работать не только через большие гипермаркеты, но и благодаря маркетплейсу, почтоматам, центрам выдачи и магазинам Express.

Кто владельцы "Эпицентра"

По состоянию на 2025 год сеть "Эпицентр" насчитывала 72 торговых центра в Украине. Компанию основали предприниматель и народный депутат Украины Александр Герега, его жена Галина Герега и Татьяна Суржик.

Александр Герега является народным депутатом Украины с 2012 года. Галина Герега ранее занимала должность секретаря Киевсовета, а в 2012 году исполняла обязанности мэра Киева.

Группа компаний работает не только в сфере розничной торговли. К ее основным активам и направлениям деятельности относятся:

Ритейл: гипермаркеты "Эпицентр" и "Новая Линия", а также сеть спортивных магазинов Intersport-Украина. Онлайн-торговля: интернет-магазин и маркетплейс epicentrk.ua. Аграрный бизнес: агрохолдинг "Эпицентр Агро". Производство: заводы Epicentr Ceramic Corporation и деревообрабатывающее предприятие ЦСМ "Осмолода". Логистика: собственная инфраструктура.

Кроме того, компания развивает новые форматы торговли и услуг. Среди них – компактные магазины "Эпицентр Экспресс", парки развлечений и зарядные хабы для электромобилей.