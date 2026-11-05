"Епіцентр" змінює роботу: на що тепер робить ставку велика мережа

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Ставка на маркетплейс і магазини Express

Паралельно з перебудовою логістики компанія робить ставку на розвиток онлайн-торгівлі та мережі точок видачі замовлень. Станом на 26 жовтня на сайті "Епіцентру" було представлено 3237 поштоматів і 197 центрів видачі замовлень, пише RAU.

За даними Promodo, у 2025 році epicentrk.ua отримав 306 млн відвідувань. За трафіком серед українських e-commerce-майданчиків сайт поступився лише Rozetka, OLX і Prom.

Ще один напрям, на який орієнтується ритейлер, – невеликі магазини "Епіцентр Express". Для їх відкриття компанія шукає приміщення площею від 50 до 3000 квадратних метрів. Розглядатимуть локації в різних форматах:

житлові комплекси;

торговельні центри;

жваві торговельні вулиці.

На думку співзасновника DYB Ukraine Ігоря Гута, розвиток малих форматів дозволить ритейлеру працювати в містах і районах, де відкриття повноцінного гіпермаркету економічно недоцільне.

Водночас експерти зауважують, що невеликі магазини не можуть повністю замінити великі торговельні центри за асортиментом і масштабами продажів.

Компанія шукає можливості для відновлення

Для відновлення зруйнованої інфраструктури "Епіцентр" також прагне отримати доступ до пільгового кредитування. Співвласниця компанії Галина Герега раніше закликала поширити державну програму "5 – 7 – 9%" на великий бізнес, який постраждав від російських атак.

Таким чином, "Епіцентр" поступово змінює модель роботи: децентралізує постачання, розширює онлайн-канал і розвиває менші торговельні формати. Компанія робить ставку на те, щоб торгівля могла працювати не лише через великі гіпермаркети, а й завдяки маркетплейсу, поштоматам, центрам видачі та магазинам Express.

Хто власники "Епіцентру"

Станом на 2025 рік мережа "Епіцентр" налічувала 72 торговельні центри в Україні. Компанію заснували підприємець і народний депутат України Олександр Герега, його дружина Галина Герега та Тетяна Суржик.

Олександр Герега є народним депутатом України з 2012 року. Галина Герега раніше обіймала посаду секретарки Київради, а у 2012 році виконувала обов'язки міського голови Києва.

Група компаній працює не лише у сфері роздрібної торгівлі. До її основних активів і напрямів належать:

Ритейл: гіпермаркети "Епіцентр" і "Нова Лінія", а також мережа спортивних магазинів Intersport-Україна. Онлайн-торгівля: інтернет-магазин і маркетплейс epicentrk.ua. Аграрний бізнес: агрохолдинг "Епіцентр Агро". Виробництво: заводи Epicentr Ceramic Corporation та деревообробне підприємство ЦСМ "Осмолода". Логістика: власна інфраструктура.

Крім того, компанія розвиває нові формати торгівлі та послуг. Серед них – компактні магазини "Епіцентр Express", парки розваг і зарядні хаби для електромобілів.