"Эпицентр" меняет подход к работе: на что теперь делает ставку большая сеть

"Эпицентр" меняет режим работы / Фото delo.ua
После российских атак, нанесших значительный ущерб торговой и логистической инфраструктуре, "Эпицентр" адаптирует модель работы. Компания развивает онлайн-продажи, расширяет сеть пунктов выдачи заказов и ищет возможности для открытия магазинов меньшего формата.
Ставка на маркетплейс и магазины Express
Параллельно с перестройкой логистики компания делает ставку на развитие онлайн-торговли и сети точек выдачи заказов. По состоянию на 26 октября на сайте "Эпицентр" было представлено 3237 почтоматов и 197 центров выдачи заказов, пишет RAU.
По данным Promodo, в 2025 году epicentrk.ua получил 306 млн посещений. По трафику среди украинских e-commerce-площадок сайт уступил лишь Rozetka, OLX и Prom.
Еще одно направление, на которое ориентируется ритейлер, – небольшие магазины "Эпицентр Express". Для их открытия компания ищет помещения площадью от 50 до 3000 квадратных метров. Будут рассматриваться локации в различных форматах:
- жилые комплексы;
- торговые центры;
- оживленные торговые улицы.
По мнению соучредителя DYB Ukraine Игоря Гута, развитие малых форматов позволит ритейлеру работать в городах и районах, где открытие полноценного гипермаркета экономически нецелесообразно.
В то же время эксперты отмечают, что небольшие магазины не могут полностью заменить большие торговые центры по ассортименту и масштабам продаж.
Компания ищет возможности для восстановления
Для восстановления разрушенной инфраструктуры "Эпицентр" также стремится получить доступ к льготному кредитованию. Совладелица компании Галина Герега ранее призвала распространить государственную программу "5–7–9%" на большой бизнес, пострадавший от российских атак.
Таким образом, "Эпицентр" постепенно меняет модель работы: децентрализует поставки, расширяет онлайн-канал и развивает более мелкие торговые форматы. Компания делает ставку на то, чтобы торговля могла работать не только через большие гипермаркеты, но и благодаря маркетплейсу, почтоматам, центрам выдачи и магазинам Express.
Кто владельцы "Эпицентра"
По состоянию на 2025 год сеть "Эпицентр" насчитывала 72 торговых центра в Украине. Компанию основали предприниматель и народный депутат Украины Александр Герега, его жена Галина Герега и Татьяна Суржик.
Александр Герега является народным депутатом Украины с 2012 года. Галина Герега ранее занимала должность секретаря Киевсовета, а в 2012 году исполняла обязанности мэра Киева.
Группа компаний работает не только в сфере розничной торговли. К ее основным активам и направлениям деятельности относятся:
- Ритейл: гипермаркеты "Эпицентр" и "Новая Линия", а также сеть спортивных магазинов Intersport-Украина.
- Онлайн-торговля: интернет-магазин и маркетплейс epicentrk.ua.
- Аграрный бизнес: агрохолдинг "Эпицентр Агро".
- Производство: заводы Epicentr Ceramic Corporation и деревообрабатывающее предприятие ЦСМ "Осмолода".
- Логистика: собственная инфраструктура.
Кроме того, компания развивает новые форматы торговли и услуг. Среди них – компактные магазины "Эпицентр Экспресс", парки развлечений и зарядные хабы для электромобилей.
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