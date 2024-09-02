Эстония хочет зарабатывать на тюрьмах
Содержание иностранных заключенных для Эстонии может принести дополнительные 30 миллионов евро в бюджет.
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Напомним! Эстония входит в число четырех стран ЕС с самым низким уровнем преступности. Соответственно половина камер в эстонских тюрьмах пуста. Сейчас работает три новые тюрьмы на 3 000 заключенных и есть еще старая тюрьма в Таллинне, которая не функционирует.
Поэтому Минюст предложил решение, как сократить расходы на содержание тюрем и оптимизировать тюремное хозяйство. Есть три варианта:
- продажа;
- консервация;
- сдача в аренду.
Продажа признали не выгодным из-за сложности процесса и нежелания увольнять персонал. Зато консервация будет стоить где-то 10 миллионов евро в год.
Сдавая тюремные места в аренду, мы добились бы того, что обеспечили бы работой с вполне нормальной зарплатой значительно больше людей. Мы могли бы решить ряд вопросов, связанных с дефицитом бюджета,
– сказала министр юстиции и цифровых технологий Лийса-Ли Пакоста.
Также тюрьмы хотят сохранить на случай войны с Россией, чтобы удерживать военнопленных.