Эстония хочет зарабатывать на тюрьмах

Содержание иностранных заключенных для Эстонии может принести дополнительные 30 миллионов евро в бюджет.

Читайте также Главный профсоюз Израиля сегодня будет бастовать

Напомним! Эстония входит в число четырех стран ЕС с самым низким уровнем преступности. Соответственно половина камер в эстонских тюрьмах пуста. Сейчас работает три новые тюрьмы на 3 000 заключенных и есть еще старая тюрьма в Таллинне, которая не функционирует.

Поэтому Минюст предложил решение, как сократить расходы на содержание тюрем и оптимизировать тюремное хозяйство. Есть три варианта:

продажа;

консервация;

сдача в аренду.

Продажа признали не выгодным из-за сложности процесса и нежелания увольнять персонал. Зато консервация будет стоить где-то 10 миллионов евро в год.

Сдавая тюремные места в аренду, мы добились бы того, что обеспечили бы работой с вполне нормальной зарплатой значительно больше людей. Мы могли бы решить ряд вопросов, связанных с дефицитом бюджета,

– сказала министр юстиции и цифровых технологий Лийса-Ли Пакоста.

Также тюрьмы хотят сохранить на случай войны с Россией, чтобы удерживать военнопленных.