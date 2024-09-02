Естонія хоче заробляти на в'язницях

Утримання іноземних в'язнів для Естонії може принести додаткові 30 мільйонів євро до бюджету.

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Нагадаємо! Естонія входить до чотирьох країн ЄС з найнижчим рівнем злочинності. Відповідно половина камер в естонських в'язницях порожня. Нині працює три нові в'язниці на 3 000 ув'язнених і є ще стара в'язниця у Таллінні, яка не функціонує.

Через це Мін'юст запропонував рішення, як скоротити витрати на утримання в'язниць та оптимізувати тюремне господарство. Є три варіанти:

продаж;

консервація;

здавання в оренду.

Продаж визнали не вигідним через складність процесу та небажання звільняти персонал. Натомість консервація коштуватиме десь 10 мільйонів євро на рік.

Здаючи тюремні місця в оренду, ми домоглися б того, що забезпечили б роботою із цілком нормальною зарплатою значно більше людей. Ми могли б вирішити низку питань, пов'язаних із дефіцитом бюджету,

– сказала міністерка юстиції та цифрових технологій Лійса-Лі Пакоста.

Також в'язниці хочуть зберегти на випадок війни з Росією, аби утримувати військовополонених.