Суд лишил Коломойского российских активов

Компании, входящие в группу JKX Oil&Gas Игоря Коломойского, лишили корпоративных прав на российские активы. Такое решение вынес столичный суд России.

Арбитражный суд Московской области, 16 ноября 2023 года, лишил компании Adygea Gas BV и Page Gas Ltd, входящих в британскую группу JKX Oil & Gas Игоря Коломойского, корпоративных прав на российские активы. Об этом стало известно из заявления компании.

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JKX также сообщила, что имеет широкий спектр акционеров, среди которых более 800 инвесторов из Европейского Союза и Великобритании. Она будет принимать все возможные меры для защиты своих интересов, включая судебные процедуры, которые, по ее мнению, будут отвечать интересам компании.

Детали решения суда

Как бы приостановленные права включают право соответствующих компаний Группы участвовать в общем собрании, получать распределенную часть чистой прибыли, прекращать деятельность, ограничивать полномочия действующего генерального директора или отчуждать свою долю.

Вчера было обнародовано судебное решение арбитражного суда московской области, которым было лишено компании Adygea Gas BV и Page Gas Ltd, входящих в группу компаний JKX Oil & Gas Ltd», их прав как участников ООО «ЮжгазЭнерджи», на участие в компании «ЮжгазЭнерджи» (Нефтегазовые активы Группы JKX Oil & Gas в России), в частности о правах распоряжения судьбами в «Южгазэнерджи» и правах на выплату распределенной чистой прибыли,

– говорится в сообщении компании.

Основанием для решения суд указал неоднократные публичные заявления компании о намерении прекратить свою деятельность на территории России, потерю контроля над российскими дочерними предприятиями и соблюдение всех ограничений, связанных с санкциями против России.