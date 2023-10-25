Южная Корея и Саудовская Аравия договорились о соглашениях на 15 миллиардов

Саудовская Аравия продолжает наращивать партнерство с передовыми странами. В этот раз настал черед подписывать соглашения с Южной Кореей.

Партнерство на миллиарды долларов

Южная Корея и Саудовская Аравия провели двусторонний инвестиционный форум. Его результат довольно успешен – стороны подпишут соглашения и меморандумы на 15,6 миллиарда долларов.

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Общее количество подписанных соглашений должно составить более 50. Они будут относиться к различным сферам – от нефти до медикаментов. Особое внимание уделяется контракту между Korea National Oil Corp. и Saudi Aramco – компании должны создать общий резерв нефти в Ульсане, который будет иметь объем 5,3 миллиона баррелей. Закончить проект хотят к 2028 году.

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В ноябре прошлого года саудиты согласились вложить миллиарды долларов в компании из Южной Кореи. С тех пор стороны провели много диалогов и готовы выстраивать дальнейшие взаимоотношения.

Напомним, ранее звучала информация о том, что Саудовская Аравия сотрудничает с Китаем в развитии искусственного интеллекта. Поэтому США предупреждали саудитов, что могут ввести ограничения на экспорт передовых чипов, ведь не желают, чтобы важная технология оказалась в руках Пекина.