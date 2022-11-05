Правительство выделило еще 33,3 миллиона гривен на микрогранты для бизнеса: кто получит деньги

Кабмин выделил дополнительные 33,3 миллиона гривен на финансирование правительственной программы "Власна справа". Деньги выплатят предпринимателям, желающим начать или расширить собственный бизнес.

Так, выделенных 33,3 миллиона гривен хватит на то, чтобы профинансировать еще около 150 малых бизнесов. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Детали программы

По словам Свириденко, благодаря выделенным средствам на программу "Власна справа" будут созданы сотни новых рабочих мест. Это очень важно как для восстановления и развития экономики, так и для преодоления проблемы безработицы в Украине.

В Минэкономики отметили, что по состоянию на 4 ноября в рамках четырех программ инициативы "єРобота" было получено 14,6 тысячи заявок на гранты. В настоящее время принято 2 131 положительное решение на общую сумму 1,8 миллиарда гривен, в частности:

1 911 положительных решений по программе "Власна справа";

167 по программе "Переробка";

53 по программе "Сад / Теплиця".

Напомним, что инициатива "єРобота" насчитывает в целом шесть грантовых программ, призванных стимулировать предпринимательскую деятельность в Украине, в том числе в условиях военного положения.

Так, деньги можно получить на открытие или развитие собственного бизнеса, создание и поддержку предприятий перерабатывающей промышленности, садоводство и виноградарство, тепличное хозяйство, стартапы и образовательные программы в IT-отрасли.