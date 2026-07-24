Вместо школы – на завод: Кремль вынуждает подростков поступать в колледжи из-за кризиса на рынке труда

Россия столкнулась с острой нехваткой рабочей силы в промышленности, и власти решили решить эту проблему за счет молодежи. В связи с потребностью в миллионах новых рабочих Кремль фактически меняет систему образования.

Как усугубляется кадровый кризис в России

Все больше девятиклассников в России сейчас направляют не в старшую школу, а в колледжи и техникумы, где их будут готовить к работе на производстве. Одна из причин – дефицит кадров в России, пишет СЗРУ.

Все из-за того, что глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что российской экономике в течение ближайших шести лет необходимо около 3 миллионов работников – операторов станков, производственных установок и других специалистов.

На фоне кадрового дефицита в промышленности российские школьники все чаще сталкиваются с проблемами при переходе в старшую школу: родители выпускников девятых классов сообщают о массовых отказах в зачислении в 10 класс. Причем отказывают не только ученикам с низкими оценками, но и хорошистам и отличникам.

Во многих случаях школьникам прямо рекомендуют поступать в колледжи или техникумы, где они должны получить рабочую специальность. Жалобы поступают из разных регионов России, в частности:

Чувашии;

Приморского края;

Краснодарского края;

Иркутской области;

Новосибирской области;

Кемеровской области;

Удмуртии.

Формальные причины отказов различаются. Где-то ссылаются на средний балл аттестата, где-то – на результаты государственного экзамена или конкурсный отбор в профильные классы.

К слову, уже третий год подряд более половины девятиклассников России не продолжают обучение в 10 классе, а поступают в колледжи и техникумы. В 2025 году этот путь выбрали около 62% выпускников девятых классов.

Колледж как путь пополнения армии России

За образовательной реформой стоит не только экономический интерес. Колледжи и техникумы позволяют быстрее получить рабочую специальность и выйти на рынок труда. Именно это сейчас нужно российской промышленности, работающей в условиях санкций и военной экономики.

Однако для самих подростков у такой системы есть и обратная сторона: обучение в колледже значительно сужает возможности получить отсрочку от службы в армии. Для многих молодых мужчин это означает более высокий риск оказаться в армии после достижения призывного возраста.

Фактически система работает сразу в двух направлениях – обеспечивает предприятия дешевой рабочей силой и формирует резерв для армии.

Что известно о дефиците рабочей силы в России

Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что уровень безработицы в его стране составляет всего 2,2%, и это один из самых низких показателей в мире. Однако у такой статистики есть обратная сторона – рынок труда почти исчерпал возможности для расширения.

Проблему признают сами россияне. Еще в апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что современная Россия никогда ранее не сталкивалась с таким острым дефицитом работников.

Острую нехватку кадров наблюдается в сферах ИТ, продаж и бухгалтерии, а также на технических должностях. В то же время руководство Superjob.ru считает, что правительство должно работать над восстановлением баланса в экономике, но пока наблюдается переток работников на низкоквалифицированные рабочие места в сфере услуг.