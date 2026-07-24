Як росте криза кадрів у Росії

Дедалі більше дев’ятикласників Росії зараз спрямовують не до старшої школи, а до коледжів і технікумів, де їх готуватимуть для роботи на виробництві. Одна з причин – дефіцит кадрів у Росії, пише СЗРУ.

Усе через те, що глава мінпраці Росії Антон Котяков заявив, що російській економіці протягом найближчих шести років необхідно близько 3 мільйонів працівників – операторів верстатів, виробничих установок та інших спеціалістів.

На тлі кадрового дефіциту в промисловості російські школярі все частіше стикаються з проблемами під час переходу до старшої школи: батьки випускників дев’ятих класів повідомляють про масові відмови у зарахуванні до 10 класу. Причому відмовляють не лише учням із низькими оцінками, а й хорошистам та відмінникам.

У багатьох випадках школярам прямо рекомендують вступати до коледжів або технікумів, де вони мають отримати робітничу спеціальність. Скарги надходять із різних регіонів Росії, зокрема:

Чувашії;

Приморського краю;

Краснодарського краю;

Іркутської області;

Новосибірської області;

Кемеровської області;

Удмуртії.

Формальні причини відмов різняться. Десь посилаються на середній бал атестата, десь – на результати державного іспиту або конкурсний відбір до профільних класів.

До слова, уже третій рік поспіль більше половини дев’ятикласників Росії не продовжують навчання у 10 класі, а вступають до коледжів і технікумів. У 2025 році цей шлях обрали близько 62% випускників дев’ятих класів.

Коледж як шлях поповнити армію Росії

За освітньою реформою стоїть не лише економічний інтерес. Коледжі та технікуми дозволяють швидше отримати робітничу спеціальність і вийти на ринок праці. Саме це зараз потрібно російській промисловості, яка працює в умовах санкцій та воєнної економіки.

Однак для самих підлітків така система має інший бік: навчання у коледжі значно звужує можливості отримати відстрочку від служби в армії. Для багатьох молодих чоловіків це означає більший ризик опинитися у війську після досягнення призовного віку.

Фактично система працює одразу у двох напрямках – забезпечує підприємства дешевою робочою силою і формує резерв для армії.

Що відомо про дефіцит робочої сили в Росії

Володимир Путін неодноразово наголошував, що рівень безробіття в його країні становить лише 2,2%, і це один із найнижчих показників у світі. Однак у такої статистики є зворотна сторона – ринок праці майже вичерпав можливості розширення.

Проблему визнають самі росіяни. Ще у квітні голова центробанку Ельвіра Набіулліна зазначала, що сучасна Росія ніколи раніше не стикалася з таким гострим дефіцитом працівників.

Гостру нестачу кадрів спостерігають у сферах ІТ, продажів та бухгалтерії, а також на технічних посадах. Водночас керівництво Superjob.ru вважає, що уряд повинен працювати над відновленням балансу в економіці, але наразі відбувається перетікання працівників на низькокваліфіковані робочі місця у сфері послуг.